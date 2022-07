Boca Juniors fuori dalla Libertadores | avanti Mineiro e Paranaense

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Serata di calcio sudamericano che vede un clamoroso colpo di scena. Il, eliminato da un coriaceo Corinthias. Continuano il loro percorso in coppa l’Atleticoe l’Athletico, che gara è stata? Ci si aspettava unaggressivo e così è stato. Gli uomini di Sebastian Battaglia approcciano la gara nel migliore dei modi, con i brasiliani che preferiscono difendersi. Le occasioni nel primo tempo per gli Xeneizes fioccano, ma la più importante capita al 27?. Rigore per i padroni di casa, ma “El Pipa” Benedetto sbaglia clamorosamente spedendo sul ...

Corinthians : BENEDETTO PERDE!!!!! Corinthians: ?????? --- Boca Juniors: ???????? #BOCxSCCP #DiaDeCorinthians #VaiCorinthians - Kapteenisw : RT @Snaihtniroccccc: FALAAAAAAAAAAAA BOCA JUNIORS HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHAHHAHAHAAHHAHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHHAHHAHAHAHAHHAH… - DAZN_IT : ? Palo su rigore nei 90 minuti ? Pallone alle stelle ai rigori dopo i supplementari Serata storta per Dario Benede… - kntrem3838 : Vtmnc esse boca juniors ?? - gauchonews : #BocaJuniors, clamorosa uscita dalla #CopaLibertadores: ko ai rigori col #Corinthians #BocaCorinthians #calcio… -

