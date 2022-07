Asensio | si allontana il Milan | futuro in Premier League

(Di mercoledì 6 luglio 2022)verso la: lo spagnolo del Real Madrid sembra più lontano dall’Italia dove piace alIldi Marcopotrebbe essere ine non in Italia. In base a quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset, infatti, Liverpool e Arsenal hanno messo gli occhi sullo spagnolo del Real Madrid e avrebbero le risorse per sostenere il pesante ingaggio da 6 milioni. In Serie Apiace al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

