Arnaldo Pambianco e l' abbandono all' amore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Quando si battono Jacques Anquetil, Charly Gaul, Rick Van Looy e Antonio Suarez al Giro d’Italia non si è gente normale e neppure si è gente normale se si passa terzi sopra il cocuzzolo del Passo di Gavia, l’8 giugno 1960 – la tappa più leggendaria del Giro d’Italia dopo la Cuneo-Pinerolo del 1949 – quando nessuno dei corridori neppure immaginava che ci fosse un altro valico oltre lo Stelvio che portava a Bormio. Perché la verità è che i ciclisti professionisti non son mai stati dei mostri in geografia, tranne per ciò che riguarda le strade intorno a casa. Perciònel 1961 cuccò Anquetil sulla discesa del Passo del Muraglione, che sta a un pugno di chilometri dalla bottega di macellaio deia Bertinoro. “Anquetil mangiava il panino con tutta la carta oleata e allora ho pensato che era cotto per bene. Così ho ...