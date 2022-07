WWE | Becky Lynch e Asuka danno spettacolo nel Giorno dell’Indipendenza in un No Holds Barred match

(Di martedì 5 luglio 2022) Unper chiudere, forse, la rivalità tra due delle più grandi Superstar femminili del roster di Raw, ma anche le due uscite più deluse da Money In The Bank dato che partivano con i favori del pronostico per aggiudicarsi la valigetta. È da un paio di mesi chesi trovano spesso sul ring una contro l’altra e stanotte, nelAmericana, si sono affrontate in un No. Senza esclusione di colpi Una stipulazione non molto consueta per ifemminili quella scelta per il main event di stanotte, masi sono destreggiate benissimo in questo incontro senza regole, tra sedie, tavoli, kendo stick e altri ...

WWE star Becky Lynch picked up a huge win over Asuka in a brutal main event on Raw. The former Raw Women's Champion has been on a downward spiral since losing the title to Bianca Belair at ...After a physic No Holds Barred main event, Asuka and Becky Lynch made sure the other was okay during this week's WWE Raw.