Viky Varga tre abiti per dire di sì a Graziano Pellè (Di martedì 5 luglio 2022) La modella ungherese per il suo matrimonio a Ostuni decide di affidarsi ad Atelier Emé. Dal vestito a sirena a un mini-dress per la sera, ecco tutti gli outfit sfoggiati durante le sue nozze Leggi su vanityfair (Di martedì 5 luglio 2022) La modella ungherese per il suo matrimonio a Ostuni decide di affidarsi ad Atelier Emé. Dal vestito a sirena a un mini-dress per la sera, ecco tutti gli outfit sfoggiati durante le sue nozze

Pubblicità

LauraFrigerio : Viky Varga si è sposata in Atelier Emé - infoitsport : Pellè e Viky Varga si sono detti sì: matrimonio blindato pieno di vip in Puglia - infoitsport : Graziano Pellè e Viky Varga sposi, il matrimonio da sogno a Ostuni - infoitsport : Matrimonio Graziano Pellè e Viky Varga/ Le nozze a Ostuni con il mondo del calcio - LadyNews_ : Graziano Pellè e Viky Varga si sono sposati: matrimonio in Puglia -