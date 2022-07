Vi racconto la storia dell’uomo che cammina sulle acque. E non è Gesù (Di martedì 5 luglio 2022) A volte mi chiedo cosa si debba fare per lasciare un segno concreto nella storia. C'è chi, con la terza elementare come titolo di studio, ha progettato e costruito un sommergibile e con questo è sceso a 412 metri di... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) A volte mi chiedo cosa si debba fare per lasciare un segno concreto nella. C'è chi, con la terza elementare come titolo di studio, ha progettato e costruito un sommergibile e con questo è sceso a 412 metri di...

Pubblicità

emergency_ong : Quella di J. e dei suoi cuginetti è una storia che si ripete troppe volte in #Afghanistan: bambini che giocando tro… - Cioschi66 : RT @NosapaiD: Chi non ha ancora visto #UnaSquadra lo faccia. Ben più di una Coppa Davis, è un racconto bellissimo su un capitolo di storia… - NosapaiD : Chi non ha ancora visto #UnaSquadra lo faccia. Ben più di una Coppa Davis, è un racconto bellissimo su un capitolo… - Maria_AnnaPatti : RT @Einaudieditore: Il sogno di Ryosuke è una storia di rinascita: il racconto commovente e luminoso di come, a volte, si debba andare ai c… - mwaliasmw : @tinapica88 Bestie noi? chi è che dice che la pedofilia è un mero orientamento sessuale? Comunque la candidata go… -