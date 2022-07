Vertice ad Ankara, firmati 9 accordi. Draghi: “Italia e Turchia partner, amici, alleati. Sui corridoi per il grano aspettiamo l’ok di Mosca” (Di martedì 5 luglio 2022) Un anno fa definiva il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “un dittatore”, di cui si ha comunque “bisogno” e con il quale occorre dunque “cooperare”. Oggi Mario Draghi in visita ad Ankara afferma che “Italia e Turchia sono partner, amici, alleati“. Il Vertice intergovernativo tra i due Paesi ha portato alla firma di 9 accordi e “indica la volontà comune di rafforzare la collaborazione”, spiega ancora il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa congiunta con Erdogan. Oggi l’Italia ha bisogno di un partner come la Turchia per affrontare nodi cruciali: dai migranti all’energia, passando per la crisi del grano. Proprio su quest’ultimo punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Un anno fa definiva il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “un dittatore”, di cui si ha comunque “bisogno” e con il quale occorre dunque “cooperare”. Oggi Marioin visita adafferma che “sono“. Ilintergovernativo tra i due Paesi ha portato alla firma di 9e “indica la volontà comune di rafforzare la collaborazione”, spiega ancora il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa congiunta con Erdogan. Oggi l’ha bisogno di uncome laper affrontare nodi cruciali: dai migranti all’energia, passando per la crisi del. Proprio su quest’ultimo punto ...

