Ultime Notizie – Draghi da Erdogan: focus su Ucraina, crisi alimentare e gas (Di martedì 5 luglio 2022) Arriva oggi ad Ankara il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per il terzo vertice intergovernativo italo-turco: l'ultimo si è svolto a Roma nel maggio 2012. Superato ormai l"incidente del sofà', l'incontro con il presidente Recep Tayyip Erdo?an si inserisce nell'alveo di un complessivo rilancio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, peraltro già molto intensa su diversi fronti. A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, in particolare, sono continui i contatti tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi. Oltre al premier Draghi – che ha incontrato il presidente Erdo?an a margine del G20 di Roma e dei vertici NATO di Bruxelles – saranno presenti ad Ankara anche il responsabile degli Esteri Luigi Di Maio, il titolare della Difesa Lorenzo Guerini, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, e i ministri Giancarlo ...

