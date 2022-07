Ultime Notizie – Decreto Aiuti, salta mediazione: verso fiducia domani (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una giornata di trattative salta la mediazione sul Decreto Aiuti e si va verso la richiesta del voto di fiducia sul provvedimento domani mattina. La soluzione a cui ha lavorato in primis il ministro M5S, Federico D’Incà, era stata individuata su un emendamento che migliorasse la norma del superbonus. Ma la proposta si è arenata su una questione di coperture. Circa 3 miliardi, si riferisce, il ‘costo’ della modifica sulla quale Chigi e Mef non hanno dato parere favorevole. Così alle 18.30, quando si è aperta la seduta a Montecitorio sul dl Aiuti, D’Incà è intervenuto in aula chiedendo di rinviare tutto a domani mattina. Spiega lo stesso D’Incà: “In stretto collegamento con la presidenza del Consiglio, ho sondato tutte le forze ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una giornata di trattativelasule si vala richiesta del voto disul provvedimentomattina. La soluzione a cui ha lavorato in primis il ministro M5S, Federico D’Incà, era stata individuata su un emendamento che migliorasse la norma del superbonus. Ma la proposta si è arenata su una questione di coperture. Circa 3 miliardi, si riferisce, il ‘costo’ della modifica sulla quale Chigi e Mef non hanno dato parere favorevole. Così alle 18.30, quando si è aperta la seduta a Montecitorio sul dl, D’Incà è intervenuto in aula chiedendo di rinviare tutto amattina. Spiega lo stesso D’Incà: “In stretto collegamento con la presidenza del Consiglio, ho sondato tutte le forze ...

