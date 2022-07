Toni Valeruz | Tragedia evitabile | bastava sedersi accanto alla fenditura

Leggi su agi

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Dsua Alba di Canazei,non smette mai di guardare le due 'sue' montagne più care: la Marmolada, la 'Regina delle Dolomiti' che ha scalato ben 900 volte in qualsiasi condizione meteo, e il Gran Vernel, la vetta che lo ha reso noto in tutto il mondo per le sue quaranta discese mozzafiato (e pericolose) con gli sci ai piedi su neve, ghiaccio e dribblando la roccia., per tutti 'Tone', è l''uomo della Marmolada'. Ha concentrato la sua attività tra il 1978 ed il 1985. "La Marmolada mi ha fatto crescere, mi ha forgiato, ricordo ancora quella volta quando all'età di 7 anni, da solo, raggiunsi la vetta e una volta arrivato a valle, chiedermi: ma davvero sono salito fin lassù?", dice il grande alpinista nel corso di un'intervista esclusiva con l'AGI. "Il Gran Vernel, invece, ...