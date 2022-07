Tamponamento sulla Fortorina, in due finiscono al ‘San Pio’ (FOTO) (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPesco Sannita (Bn)- Spaventoso Tamponamento intorno alle ore 13 sulla SS 212 Fortorina tra gli svincoli di Pesco Sannita e Pietrelcina. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Bmw ed una Nissan Micra. Le condizioni del conducente del suv tedesco sono sembrate subito discrete, maggiore preoccupazione ha destato invece il conducente della vettura utilitaria. Entrambi i coinvolti sono stati trasportati al San Pio: si tratta di due uomini di 59 e 55 anni. Sul posto, oltre al 118, è giunta la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale dell’Anas che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolando il traffico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPesco Sannita (Bn)- Spaventosointorno alle ore 13SS 212tra gli svincoli di Pesco Sannita e Pietrelcina. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Bmw ed una Nissan Micra. Le condizioni del conducente del suv tedesco sono sembrate subito discrete, maggiore preoccupazione ha destato invece il conducente della vettura utilitaria. Entrambi i coinvolti sono stati trasportati al San Pio: si tratta di due uomini di 59 e 55 anni. Sul posto, oltre al 118, è giunta la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale dell’Anas che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolando il traffico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

