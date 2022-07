Sondaggi elettorali Swg, M5S e Lega ancora giù, insieme valgono la metà che nel 2018 (Di martedì 5 luglio 2022) Gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg mostrano la prosecuzione del trend che ormai caratterizza il mondo politico da molti mesi, ovvero quello che vede in crescita i primi due partiti, Fratelli d’Italia e Pd, e in declino gli inseguitori, Lega e Movimento 5 Stelle. Sono lontani i tempi in cui tutte e quattro le formazioni erano in pochi punti. Oggi FdI e Pd sono al 23,6% e al 21,8% rispettivamente dopo avere guadagnato due decimali in una settimana, mentre la Lega tocca un nuovo minimo, il 14,3%, dopo la perdita del 0,4%, e il M5S va dall’11,5% all11,2%, un record negativo anch’esso. insieme nel 2018 erano al 50% e oggi arrivano solo al 25,5%. Dietro Forza Italia mette a segno un piccolo aumento, di due decimali, e va al 7,4%, mentre Azione e +Europa sono ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 luglio 2022) Gli ultimidi Swg mostrano la prosecuzione del trend che ormai caratterizza il mondo politico da molti mesi, ovvero quello che vede in crescita i primi due partiti, Fratelli d’Italia e Pd, e in declino gli inseguitori,e Movimento 5 Stelle. Sono lontani i tempi in cui tutte e quattro le formazioni erano in pochi punti. Oggi FdI e Pd sono al 23,6% e al 21,8% rispettivamente dopo avere guadagnato due decimali in una settimana, mentre latocca un nuovo minimo, il 14,3%, dopo la perdita del 0,4%, e il M5S va dall’11,5% all11,2%, un record negativo anch’esso.nelerano al 50% e oggi arrivano solo al 25,5%. Dietro Forza Italia mette a segno un piccolo aumento, di due decimali, e va al 7,4%, mentre Azione e +Europa sono ...

