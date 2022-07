Soleil Sorge | la gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live | cosa ha postato nelle sue stories

Leggi su funweek

(Di martedì 5 luglio 2022) Sul palco di2022 ne succedono davvero di tutti i colori ma a far discutere particolarmente il popolo del web è stata una gigantescadi, che sul palco del festival in onda da Gallipoli ha sbagliato vistosamente il nome del cantante spagnolo Alvaro Soler. Maavrà mai detto la conduttrice, ballerina e showgirl di tanto esilarante da colpire i social? E per quale motivo c’entra? LEGGI ANCHE :–compleanno, tra gli invitati anche una persona speciale: di chi si tratta L’ironia del web esplode dopo ladisul palco di, dove ha ...