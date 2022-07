Sciopero taxi: a Firenze adesione totale, cortei a Roma, Torino Milano e in altre città, disagi per il traffico e i trasporti (Di martedì 5 luglio 2022) Sciopero dei taxi nelle principali città, A Roma cori contro il premier Mario Draghi e il governo, petardi, fumogeni e bandiere con diversi slogan L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022)deinelle principali, Acori contro il premier Mario Draghi e il governo, petardi, fumogeni e bandiere con diversi slogan L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Non ha avuto un esito positivo l'incontro tra la viceministra Teresa Bellanova e i sindacati dei tassisti. Lo sciop… - Agenzia_Ansa : È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concor… - stanzaselvaggia : Quindi i tassisti hanno fatto sciopero il GIOVEDÌ con presidi vari, poi dal venerdì inizia il weekend di sole, cerc… - IlMagodiIos : RT @AndreaGiuricin: Non si può fare finta che lo #sciopero selvaggio illegale dei #taxi non sia mai esistito. Bisogna liberalizzare ora il… - tfnews_t : #Sciopero #taxi contro articolo 10 #ddlconcorrenza. Autisti fermi per 48 ore #scioperotaxi #uber #italia #cronaca… -