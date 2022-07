Salvini più di lotta che di governo a un passo dallo strappo Il D-Day potrebbe essere il 18 settembre a Pontida

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 luglio 2022) È unpiù diche diquello che ha parlato ieri al Pirellone ai consiglieri regionali della Lega, riunitisi per blindare la ricandidatura del presidente Fontana, e successivamente in via Bellerio, dove ha incontrato i vertici della Lega. «Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e Ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega». E ancora: «Le emergenze sono aumento di stipendi e pensioni. Sono il lavoro e il taglio delle tasse. L’autonomia e laall’immigrazione clandestina. Non altro», ha lanciato il monito il leader del Carroccio che, al termine del summit coi big, si è soffermato sui temi economici in particolare.e maggioranza – è emerso con chiarezza – devono concentrarsi su aumento di stipendi e pensioni, blocco degli sbarchi e taglio di ...