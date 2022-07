Riki | il cantante bacia una ex concorrente de La Pupa e il Secchione | ma lei è fidanzata | ecco chi è la ragazza FOTO

Pubblicità

Rhove,, Rkomi, Rocco Hunt, Room9. Sangiovanni , Shade, Sissi, Tananai , Tancredi. The Kolors, ... Probabilmente non è stato dello stesso avviso ilspagnolo Alvaro Soler. Nel momento, ...Sul profilo Instagram delnon c'è ancora nessun commento a questo scoop. Anche Stephanie ... Oppure i prossimi gossip suMarcuzzo e Stephanie Bellarte . O magari parlerà proprio l'ex ...Riccardo Marcuzzo, conosciuto dal pubblico come Riki, è stato paparazzato insieme a una nuova fiamma, il cui nome è Stephanie Bellarte ...Riki Marcuzzo beccato con Stephanie Bellarte, ex Pupa: è amore o solo un flirt estivo I due sono stati paparazzati durante una serata insieme, erano soli e non in compagnia molto probabilmente. O alm ...