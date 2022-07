Prezzo del gas alle stelle, qualcosa si muove a Bruxelles: sul tavolo un nuovo sistema di calcolo delle tariffe (Di martedì 5 luglio 2022) Prezzo del gas alle stelle, qualcosa si muove a Bruxelles. Una riforma del sistema dei prezzi dell’energia. La conferma dell’obiettivo al quale starebbe lavorando Bruxelles arriva dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. “Stiamo analizzando se sia possibile un calcolo diverso – tra i prezzi del gas e delle altre energie – per moderare questo mercato finché durerà la crisi”, conferma l’esponente dell’esecutivo Ue. Prezzo del gas alle stelle Dove la crisi è sempre quella innescata dalla guerra in Ucraina. E dinanzi alla quale il sistema di indicizzazione usato finora, prima del conflitto, si è rivelato vantaggioso per tutta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022)del gassi. Una riforma deldei prezzi dell’energia. La conferma dell’obiettivo al quale starebbe lavorandoarriva dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. “Stiamo analizzando se sia possibile undiverso – tra i prezzi del gas ealtre energie – per moderare questo mercato finché durerà la crisi”, conferma l’esponente dell’esecutivo Ue.del gasDove la crisi è sempre quella innescata dalla guerra in Ucraina. E dinanzi alla quale ildi indicizzazione usato finora, prima del conflitto, si è rivelato vantaggioso per tutta ...

