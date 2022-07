(Di martedì 5 luglio 2022) Ma noi non abbocchiamo più: preferiamo occuparci solo dei problemi della comunità, piuttosto che partecipare al teatrino quotidiano di una politica sempre più ego referente e poco concreta. Continui ...

"Siamo abituati alla continua autocelebrazione delle sue mirabolanti imprese, frutto di una immaginazione quanto mai fervida, e quindi manco ci facciamo più caso. Così Luigi Diego, portavoce di 'Alternativa per Benevento'. Ma la continua polemica che Mastella alimenta contro l'opposizione consiliare richiede una replica puntuale: il sindaco vorrebbe una opposizione ..." PERIFANO: "AMM.NE MASTELLA NAVIGA A VISTA. NON AMA IL CONFRONTO"