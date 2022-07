Ondate di calore | domani 9 città in allerta massima

Pubblicità

Il Bo Live - Università di Padova

... come ha anticipato Piero Angela dalle pagine di Sorrisi: ' Fra gli effetti del cambiamento climatico c'è anche l'esasperarsi di fenomeni estremi, come appuntodie siccità, ma anche di ...Un'altra giornata rovente su gran parte dell'Italia con 20 città da bollino rosso. Per oggi il ministero della Salute ha diramato l'allerta 3 nel bollettino dellediper Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma ... Siccità, ondate di calore e crollo dei ghiacciai: “È il cambiamento climatico in atto” | Il Bo Live UniPD “I ghiacciai lombardi sono in forte sofferenza, sia per la mancanza di precipitazioni nel semestre invernale, sia per i tepori primaverili e poi per questa ondata di calore estiva”. A dirlo è l’espert ...Netto calo dei bollini rossi del ministero della Salute, i contrassegni utilizzati nel bollettino delle ondate di calore che indicano le città ad alto rischio caldo. Se oggi sono 18, domani si riducon ...