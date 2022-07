Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: Rivolta e Megli conquistano l’oro. Cesarano è bronzo (Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia conquista tre medaglie nel Nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Matteo Rivolta ha ottenuto il primo posto del podio nei 100 farfalla, nuotando in 51?66 precedendo l’algerino Syoud (52?38) e l’altro azzurro Edoardo Valsecchi. Conquista il bronzo invece, Antonietta Cesarano nei 400 stile libero con il tempo di 4’10?13, preceduta dalla turca Ertan (4’08?04) e dalla slovena Fain (4’09?07). Medaglia d’oro anche per Filippo Megli nei 200 stile libero. L’azzurro ha dominato la gara nuotando in 1’47?33 davanti al greco Markos (1’48?11) e allo spagnolo Dominguez (1’48?33). Quarto posto per l’altro azzurro Alessio Proietti Colonna. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia conquista tre medaglie nelaideldi Orano. Matteoha ottenuto il primo posto del podio nei 100 farfalla, nuotando in 51?66 precedendo l’algerino Syoud (52?38) e l’altro azzurro Edoardo Valsecchi. Conquista ilinvece, Antoniettanei 400 stile libero con il tempo di 4’10?13, preceduta dalla turca Ertan (4’08?04) e dalla slovena Fain (4’09?07). Medaglia d’oro anche per Filipponei 200 stile libero. L’azzurro ha dominato la gara nuotando in 1’47?33 davanti al greco Markos (1’48?11) e allo spagnolo Dominguez (1’48?33). Quarto posto per l’altro azzurro Alessio Proietti Colonna. SportFace.

