"Non puoi dire certe cose". Biden, altra gaffe: Bezos lo umilia davanti al mondo (Di martedì 5 luglio 2022) In qualunque direzione si muova, Joe Biden commette errori talmente macroscopici e grossolani da venire irriso da chiunque. E dopo Elon Musk, che aveva apertamente dichiarato di aver tolto il sostegno ai democratici, arriva ora l'irridente tweet di Jeff Bezos, patron di Amazon e, insieme allo stesso Musk, uomo più ricco e potente del mondo. Due pugnalate letali alla già di per sé traballante "leadership" del presidente americano, ormai a picco nei sondaggi sotto i colpi della crisi ucraina da un lato e quella economico-finaziaria dall'altro. Inflazione e prezzo della benzina sono tra i segnali più evidenti di una burrasca innestatasi da mesi e che ora rischia di travolgere in pieno l'Occidente, Usa in testa. Da qui la richiesta del capo della Casa Bianca alle grandi società americane che gestiscono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) In qualunquezione si muova, Joecommette errori talmente macroscopici e grossolani da venire irriso da chiunque. E dopo Elon Musk, che aveva apertamente dichiarato di aver tolto il sostegno ai democratici, arriva ora l'irridente tweet di Jeff, patron di Amazon e, insieme allo stesso Musk, uomo più ricco e potente del. Due pugnalate letali alla già di per sé traballante "leadership" del presidente americano, ormai a picco nei sondaggi sotto i colpi della crisi ucraina da un lato e quella economico-finaziaria dall'altro. Inflazione e prezzo della benzina sono tra i segnali più evidenti di una burrasca innestatasi da mesi e che ora rischia di travolgere in pieno l'Occidente, Usa in testa. Da qui la richiesta del capo della Casa Bianca alle grandi società americane che gestiscono i ...

