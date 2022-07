Nasce ‘Scuola’, il nuovo progetto di istruzione e formazione della Società Editoriale Il Fatto Spa (Di martedì 5 luglio 2022) Il Consiglio di amministrazione della Società Editoriale Il Fatto S.p.A., riunitosi oggi, ha deliberato con voto unanime l’approvazione del progetto relativo all’offerta di servizi nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Nasce dunque “Scuola”, settore focalizzato sulla formazione ed istruzione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Cinzia Monteverdi ogni necessario potere al fine di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, che sarà chiamata ad approvare la proposta di modifica dell’oggetto sociale della Società. Si precisa che la modifica statutaria che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il Consiglio di amministrazioneIlS.p.A., riunitosi oggi, ha deliberato con voto unanime l’approvazione delrelativo all’offerta di servizi nell’ambito dell’dunque “Scuola”, settore focalizzato sullaed. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Cinzia Monteverdi ogni necessario potere al fine di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, che sarà chiamata ad approvare la proposta di modifica dell’oggetto sociale. Si precisa che la modifica statutaria che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea non ...

