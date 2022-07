MotoGP, Jorge Martin: “Sono contento della velocità che abbiamo avuto nell’ultimo periodo” (Di martedì 5 luglio 2022) Jorge Martin esprime il proprio parere al termine della prima parte di stagione del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di casa Pramac è soddisfatto di quanto fatto sino ad ora, convinto di aver fatto meglio del nostro Enea Bastianini (Gresini). I due alfieri di Ducati si sfidano per un posto nel box ufficiale accanto a Francesco Bagnaia. L’australiano Jack Miller lascerà una pesantissima sella vacante, un posto che è destinato a questi due nomi per il prossimo Mondiale. Il compagno di squadra del francese Johann Zarco ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il motivo principale per cui ho perso il podio ad Assen è stata la pioggia, ero molto a mio agio. Stavo recuperando, ma quando ha iniziato a piovere un po’ e non volevo per cadere ho brutte esperienze di questa stagione. Ho preferito essere conservativo”. F1, Helmut ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)esprime il proprio parere al termineprima parte di stagione del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di casa Pramac è soddisfatto di quanto fatto sino ad ora, convinto di aver fatto meglio del nostro Enea Bastianini (Gresini). I due alfieri di Ducati si sfidano per un posto nel box ufficiale accanto a Francesco Bagnaia. L’australiano Jack Miller lascerà una pesantissima sella vacante, un posto che è destinato a questi due nomi per il prossimo Mondiale. Il compagno di squadra del francese Johann Zarco ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il motivo principale per cui ho perso il podio ad Assen è stata la pioggia, ero molto a mio agio. Stavo recuperando, ma quando ha iniziato a piovere un po’ e non volevo per cadere ho brutte esperienze di questa stagione. Ho preferito essere conservativo”. F1, Helmut ...

