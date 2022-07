Marmolada, ordinata chiusura totale del massiccio. Si cercano 8 dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – E’ stata ordinata la chiusura totale della Marmolada. Al momento i dispersi sono 8, non 13 come ipotizzato fino a stamani. Cinque persone sono state infatti rintracciate, tra queste anche il 30enne trentino di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso (non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita). Altre quattro persone date per disperse sono ricomparse, ad esempio due alpinisti francesi sfiorati dalla frana di ghiaccio. Nel frattempo anche oggi gli inquirenti continuano a sentire testimoni, per cercare di capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del drammatico crollo del seracco. Le vittime accertate sono 7. Le ricerche con i droni Dopo le interruzioni di ieri, per il rischio di ulteriori distacchi, le ricerche dei dispersi sono riprese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – E’ stataladella. Al momento isono 8, non 13 come ipotizzato fino a stamani. Cinque persone sono state infatti rintracciate, tra queste anche il 30enne trentino di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso (non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita). Altre quattro persone date per disperse sono ricomparse, ad esempio due alpinisti francesi sfiorati dalla frana di ghiaccio. Nel frattempo anche oggi gli inquirenti continuano a sentire testimoni, per cercare di capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del drammatico crollo del seracco. Le vittime accertate sono 7. Le ricerche con i droni Dopo le interruzioni di ieri, per il rischio di ulteriori distacchi, le ricerche deisono riprese ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono scesi a otto i dispersi dopo il crollo del seracco in Marmolada. Ieri il numero era 13: tra i cinque individu… - Cristin97215062 : RT @DanieleDann1: ?? Sono scesi a otto i dispersi dopo il crollo del seracco in #Marmolada. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Marmolada, rintracciate 5 persone, se ne cercano 8. Ordinata la chiusura totale del massiccio T… - telodogratis : Marmolada, rintracciati 5 dispersi, se ne cercano 8. Ordinata la chiusura totale del massiccio - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono scesi a otto i dispersi dopo il crollo del seracco in Marmolada. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati an… -