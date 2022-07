Letizia di Spagna scopre le spalle e seduce: abito lunare con diamanti (Di martedì 5 luglio 2022) Letizia di Spagna non ha tradito le attese alla consegna dei Premi Principessa Girona con un magnifico abito blu notte che svela le spalle con una scollatura seducente. E sua figlia Leonor è all’altezza della madre con un look celeste molto sofisticato. Più defilata l’Infanta Sofia che con un completo pantaloni bianco mostra il suo stile personale che strizza l’occhio al tailleur candido di Kate Middleton. Dopo un look minimal e sottotono con l’abito effetto sacchetto di Cos, Letizia di Spagna si riprende la scena per l’evento serale dei Premi Principessa Girona, senza per questo mettere in ombra la figlia maggiore, Leonor, che è stata la reale protagonista del gala tenendo anche un discorso, tornando così al suo lavoro istituzionale dopo l’anno ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022)dinon ha tradito le attese alla consegna dei Premi Principessa Girona con un magnificoblu notte che svela lecon una scollaturante. E sua figlia Leonor è all’altezza della madre con un look celeste molto sofisticato. Più defilata l’Infanta Sofia che con un completo pantaloni bianco mostra il suo stile personale che strizza l’occhio al tailleur candido di Kate Middleton. Dopo un look minimal e sottotono con l’effetto sacchetto di Cos,disi riprende la scena per l’evento serale dei Premi Principessa Girona, senza per questo mettere in ombra la figlia maggiore, Leonor, che è stata la reale protagonista del gala tenendo anche un discorso, tornando così al suo lavoro istituzionale dopo l’anno ...

