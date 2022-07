Le disposizioni del muretto Ferrari | confronti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 luglio 2022) Ilcontinua a stupire per le inusuali decisioni che fioccano come pietre su Leclerc, convinto ancora di poter rimostrare all’ingegner Mattia Binotto le sue perplessità. Il monegasco è deluso per la scelta di lasciarlo in pista: “Non sono nessuno per chiedere chiarimenti, né per oscurare la vittoria di Sainz. Ma è ovvio che è un’occasione buttata“. Il team principal, sicuro delle sue scelte, replica: “Le macchine erano troppo vicine per un doppio pit stop. Felici per Sainz”. Dopo aver esaurito l’euforia per il ritorno sul gradino più alto del podio di una Rossa e i fuochi di paglia delle polemiche di Leclerc, si può tornare giustamente ad analizzare lo svolgimento della gara. Ci sono due macchine e non è detto che possano arrivare sempre davanti tutte e due, quel che non deve mai mancare è unasul ...