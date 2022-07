Lazio, Gila è arrivato a Roma (Di martedì 5 luglio 2022) La Lazio abbraccia Mario Gila: il difensore spagnolo, in arrivo dal Real Madrid, è atterrato nella Capitale, come reso noto dal club... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Laabbraccia Mario: il difensore spagnolo, in arrivo dal Real Madrid, è atterrato nella Capitale, come reso noto dal club...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio, in chiusura #Gila come anticipato sei giorni fa - AlfredoPedulla : #Lazio, l’arrivo di #Gila - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - LALAZIOMIA : Lazio, Gila è arrivato a Roma - MatteoColumbro1 : Nuovo incontro tra #Lazio e #Empoli per #Vicario. Telenovela infinita quella dei portieri per la Lazio che finirà i… -