Kvaratskelia è in viaggio verso Napoli | «Ci vado con grandi emozioni» VIDEO

(Di martedì 5 luglio 2022)è in. Il nuovo acquisto del club di De Laurentiis inizierà domani la sua nuova avventura in azzurro, incontrando la sua nuova squadra. All’aeroporto, al momento dell’imbarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver salutato familiari e amici. “con, cercherò di mettermi alla prova. Kaladze mi ha detto che è un campionato molto buono e la gente mi sta aspettando” Lui sta arrivando. Prenditi cura di lui.#Kvaratskhelia #SSC@ MatchDay pic.twitter.com/o6cHgYR7Md — Dachi Tsurtsumia (@dtsgtr2) July 5, 2022 L'articolo ilsta.

Mercato Napoli, per Dries Mertens c'è ancora speranza. Presto un incontro con il presidente De Laurentiis per un nuovo contratto.Il futuro calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai media locali del suo prossimo trasferimento in Italia e ha svelato di essersi confrontato anche con un suo connazionale ...