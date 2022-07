Il Tar a Bari ferma il Pnrr

(Di martedì 5 luglio 2022) E’ una delle prime opere finanziate con ilgià avviate e, guarda caso, già sospese dal Tar. Si tratta di una piccola variante di un tratto della Statale 16, opera strategica nell'ambito del più ampio progetto del Nodo ferroviario di, e della nuova rete ferroviaria nella zona di Lama San Giorgio, a sud di, che prevede il raddoppio dei binari per 10 chilometri. L'opera da 391 milioni, di cui 204 finanziati dal, era già in fase di realizzazione dopo una fase preliminare durata più di 15 anni. II progetto, inserito nel 2009 tra le infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, era stato approvato nel 2015 con i pareri positivi dei ministeri e dei due Comuni interessati (e Triggiano). L’appalto era già stato assegnato e i lavori partiti. Ora il Tar di Puglia ha accolto la ...

, (Puglia) sez. III, 15/07/2021, n.1130 Reato di turbata libertà degli incanti: quando non si configura Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti ...Ildella regione Puglia ha sospeso per sei mesi i lavori di ammodernamento del nodo ferroviario di, accogliendo un ricorso presentato dal comune di Noicattaro e dal comitato locale' Le Vedette ...Palazzo Chigi vuole revocare la decisione che di fatto blocca i lavori del nodo ferroviario di Bari, opera prevista nel Pnrr. Stavolta, peraltro, la vicenda ha un di più di assurdità: il bene comune d ...BARI - La eventuale variazione del tracciato dei 10 km del nodo ferroviario di Bari comporterebbe la riapprovazione del progetto, riportando al punto di partenza l’iter dell’opera e mettendone a risch ...