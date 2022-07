Il podcast per capire la corsa al Metaverso e gli squilibri nel mercato del lavoro (Di martedì 5 luglio 2022) Intesa Sanpaolo On Air, la serie di podcast del Gruppo, è una raccolta di voci, storie, idee su futuro, sostenibilità, inclusione, ma anche un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale. Scenari 2022 è un viaggio alla scoperta di cosa ci aspetta nei prossimi mesi, come muteranno gli equilibri internazionali a seguito del conflitto ucraino, gli sviluppi della pandemia da Covid-19: i grandi temi che il 2022 ci chiede di affrontare per definire gli orizzonti politici, sociali ed economici che segneranno il prossimo futuro. Nonostante i grandi player internazionali si stiano sfidando a colpi di investimenti miliardari nella corsa al Metaverso, non è ancora chiaro come questo spazio virtuale si configurerà né se le persone lo utilizzeranno effettivamente. Su queste perplessità, condivise da molti esperti e analisti, Kara Swisher ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Intesa Sanpaolo On Air, la serie didel Gruppo, è una raccolta di voci, storie, idee su futuro, sostenibilità, inclusione, ma anche un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale. Scenari 2022 è un viaggio alla scoperta di cosa ci aspetta nei prossimi mesi, come muteranno gli equilibri internazionali a seguito del conflitto ucraino, gli sviluppi della pandemia da Covid-19: i grandi temi che il 2022 ci chiede di affrontare per definire gli orizzonti politici, sociali ed economici che segneranno il prossimo futuro. Nonostante i grandi player internazionali si stiano sfidando a colpi di investimenti miliardari nellaal, non è ancora chiaro come questo spazio virtuale si configurerà né se le persone lo utilizzeranno effettivamente. Su queste perplessità, condivise da molti esperti e analisti, Kara Swisher ...

