(Di martedì 5 luglio 2022)-19 daldella, dove iviola siritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato duro con i preliminari di Conference League da giocare.calciatori del club toscano, infatti,risultatial tampone. Fanno parte del gruppo arrivato ieri, e composto da Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikoné, Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti: ”Abbiamocasi, deboli, ma non siamo preoccupati. Vediamo oggi, ma facendo una battuta, meglio adesso che più avanti”, ha spiegato ...

Pubblicità

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Fiorentina, subito allarme #Covid al raduno: ci sono diversi giocatori positivi - sportface2016 : #Fiorentina, subito allarme #Covid al raduno: ci sono diversi giocatori positivi - technofab_it : @angelo_cim @SpaceViola_ Si ma la fiorentina sta per cambiare 4/5 giocatori, direi 4/5 titolari (jovic, mandragora,… - MatteoDovellini : Su Torreira: “Ai primi di aprile gli offriamo 5 anni a 2.5 milioni di euro ma subito c’è una chiusura da parte sua… - SambaLeao : @ScoutismoRN per anni accostato al milan, poi arriva la fiorentina e se lo prende subito -

... obiettivo principale di tutti noi e da sempre palcoscenico ideale della. Questo ci ha ... ed il conseguente interessamento per Mandragora : 'La prima domanda èsu una situazione ...Commenta per primo La settimana di mercato è partitaforte con tante ufficialità. Dopo la domenica priva di trasferimenti, questo Lunedì ha visto ... Laha ufficializzato l'arrivo di ...Subito allarme Covid-19 dal raduno della Fiorentina, dove i giocatori viola si sono ritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato duro con i preliminari di Conference League da giocare.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...