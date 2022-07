Covid oggi Piemonte, 7.449 contagi e 2 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.449 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 luglio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I tamponi effettuati sono 28.577 di cui 27.081 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 26,1%. I ricoveri ordinari sono 447 (+23 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, meno due rispetto a ieri. Due i decessi segnalato di pazienti con diagnosi di Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.449 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I tamponi effettuati sono 28.577 di cui 27.081 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 26,1%. I ricoveri ordinari sono 447 (+23 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, meno due rispetto a ieri. Due i decessi segnalato di pazienti con diagnosi di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - Corriere : Ricoveri per Covid quadruplicati rispetto a un anno fa: «Va riattivata la rete dei reparti dedicati» - guglielmo1950 : RT @TgLa7: ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - LocalPage3 : Covid oggi Italia, 132.274 contagi e 94 morti: bollettino 5 luglio -