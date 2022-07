Cern | riparte LHC con l’obiettivo di scoprire una nuova fisica

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) – Con le prime collisioni ad alta energia, prende avvio oggi, 5 luglio, il nuovo periodo di presa dati, il Run3, per gli esperimenti all’acceleratore di particelle più potente del mondo, il Large Hadron Collider (LHC) del, dopo oltre tre anni di lavori di aggiornamento e manutenzione (Long Shutdown 2). LHC funzionerà 24 ore su 24 per quasi quattro anni con un’energia record di 13,6 TeV (pari a 13,6 trilioni di elettronvolt), fornendo una precisione e un potenziale di scoperta mai raggiunti prima. Gli operatori di LHC hanno annunciato i “fasci stabili”, condizione che consente di realizzare le collisioni tra protoni nei punti di interazione e agli esperimenti di accendere tutti i loro sottosistemi e iniziare a raccogliere i dati che verranno poi analizzati per la. I protoni saranno concentrati nei punti di interazione su una dimensione del ...