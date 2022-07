CdS – preso Matteo Ricci per il suo Karagumruk (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 01:41:40 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ISTANBUL (Turchia) – Prima lo screenshot – preso da Google Maps – di un viaggio da Frosinone ad Istanbul, poi una serie di tweet in cui comunicano il trasferimento ufficiale: la carriera di Matteo Ricci, centrocampista classe 1994 scuola Roma e in Ciociaria dall’inizio della scorsa stagione dopo aver vestito le maglie di Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana e Spezia, proseguirà in Turchia, al Fatih Karagumruk recentemente passato sotto la guida tecnica dell’ex allenatore della Juve Andrea Pirlo. Ricci, le note di Karagumruk e Frosinone “Diamo il benvenuto a Matteo Ricci, che continuerà la sua carriera con la maglia Karagümrük, e gli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 01:41:40 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ISTANBUL (Turchia) – Prima lo screenshot –da Google Maps – di un viaggio da Frosinone ad Istanbul, poi una serie di tweet in cui comunicano il trasferimento ufficiale: la carriera di, centrocampista classe 1994 scuola Roma e in Ciociaria dall’inizio della scorsa stagione dopo aver vestito le maglie di Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana e Spezia, proseguirà in Turchia, al Fatihrecentemente passato sotto la guida tecnica dell’ex allenatore della Juve Andrea Pirlo., le note die Frosinone “Diamo il benvenuto a, che continuerà la sua carriera con la maglia Karagümrük, e gli ...

Pubblicità

Claudio93118992 : @Alessandroad05 @AliprandiJacopo @CorSport Ti diranno come scusa che non possono rispondere a nome del giornale ..… - VincenzoMilani : @1926_cri Ma poi perché il #Cds ha preso questa 'nziria contro di noi non l'ho capito... -