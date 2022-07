«Casa a 1 euro» di Airbnb: a Sambuca è arrivata la famiglia francese che resterà un anno (Di martedì 5 luglio 2022) Madre, padre e tre figli sono arrivati dalla Francia nel paesino siciliano (e sono stati accolti con una festa). Ecco chi sono, cosa faranno e perché il progetto di Airbnb sulla rinascita dei borghi è così importante Leggi su vanityfair (Di martedì 5 luglio 2022) Madre, padre e tre figli sono arrivati dalla Francia nel paesino siciliano (e sono stati accolti con una festa). Ecco chi sono, cosa fare perché il progetto disulla rinascita dei borghi è così importante

Pubblicità

cercasicasait : Casa Indipendente in Vendita a Cunico (AT) via Casariglio 55000€ | 100mq | 6 locali | CC142882412: Fai click sotto… - cercasicasait : Casa Indipendente in Vendita a Floridia (SR) via Cervi 118000€ | 110mq | 4 locali | CC142882322: Fai click sotto p… - lollocap_ : riassunto di oggi: svenuto una prima volta in palestra e una seconda nella doccia a casa poi sono sceso e una smart… - lakakadonkey : RT @Pirichello: Se un giorno farò una polemica su una patch da 3 euro dopo aver vinto una scudetto vi prego venitemi a prendere sotto casa,… - Fuck_Euro_ : È bello vedere una classe politica inerte, nonostante 80.000 contagi giornalieri di #Covid_19 , mentre si accalcano… -