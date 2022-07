Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa scivola nel finale con New York, Milano -2,65%: Timori recessione, euro ai minimi sul dollaro, cala i… - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora, -2% Milano e spread sfiora 210 (RCO) - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa Milano debole con Europa, scivola Saipem, tengono le utility Da Reuters - infoiteconomia : Borsa: Europa scivola con minieuro e futures, Milano -2,3% - infoiteconomia : Borsa: Europa sotto tiro, calano greggio ed euro Milano -2,3% -

In calo l'euro a 1,023 dollari e a 1,19 sulla sterlina dopo indici Pmi inferiori alle stime in, che alimentano l'allarme sulla recessione. Ma a scivolare è soprattutto il greggio (Wti - 7% a ...Scivolano le principali borse europee con l'euro ai minimi da vent'anni sul dollaro e i futures Usa negativi dopo la chiusura per il giorno dell'Indipendenza e alla vigilia dei verbali dell'ultimo ...(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Chiusura pesante per le principali borse europee. Parigi ha ceduto il 2,68% a 5.794 punti, Londra il 2,9% a 7.022 punti, Francoforte il 2,91% a 12.401 punti e Madrid il 2,42% ...Non solo, le borse di studio avranno anche un valore più alto, in particolare per gli studenti fuori sede: nell'anno accademico 2022/2023, la Borsa di studio universitaria in Lombardia varrà 2.719 ...