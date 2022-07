Bambino di 2 anni e mezzo muore annegato in mare (Di martedì 5 luglio 2022) Tragedia a Santa Severa su lungomare Pyrgi, vicino a Roma . Un Bambino di 2 anni e mezzo è morto annegato in mare. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 luglio 2022) Tragedia a Santa Severa su lungoPyrgi, vicino a Roma . Undi 2è mortoin. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Stanno bene e hanno tagliato il traguardo dei quattro anni le gemelline siamesi centrafricane Ervina e Prefina, nat… - marcodimaio : La Lega minaccia il governo perché non vuole che un bambino che vive stabilmente in Italia, una volta completato un… - CB_Ignoranza : Ricordate il bambino a cui Totti regalò la sua ultima fascia di capitano? Beh sono passati 5 anni da quel giorno,… - Open_gol : Il piccolo si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono considerate gravi, ma stabili. - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Stanno bene e hanno tagliato il traguardo dei quattro anni le gemelline siamesi centrafricane Ervina e Prefina, nate il 2… -