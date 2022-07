Atletica, Europei Under 18: Mattia Furlani straripante nel lungo, bronzi per Inzoli e Pizzato (Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia è superba protagonista agli Europei Under 18 di Atletica leggera, che si stanno disputando a Gerusalemme (Israele). Mattia Furlani ha trionfato nel salto in lungo con uno strepitoso balzo a 8.04 metri: mai nessun italiano aveva sfondato la fatidica barriera degli 8 metri prima di compiere 18 anni. Il 17enne laziale ha migliorato il record italiano di categoria (suo 7.87 lo scorso 18 giugno) e in precedenza si era anche qualificato alla finale del salto in alto (2.06 metri). Atletica, Mattia Furlani mostruoso: 8.04 metri, primo italiano oltre la barriera da minorenne! Vince gli Europei allievi Francesco Inzoli si è messo al collo il bronzo nel salto triplo (7.58), mentre Sofia ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia è superba protagonista agli18 dileggera, che si stanno disputando a Gerusalemme (Israele).ha trionfato nel salto incon uno strepitoso balzo a 8.04 metri: mai nessun italiano aveva sfondato la fatidica barriera degli 8 metri prima di compiere 18 anni. Il 17enne laziale ha migliorato il record italiano di categoria (suo 7.87 lo scorso 18 giugno) e in precedenza si era anche qualificato alla finale del salto in alto (2.06 metri).mostruoso: 8.04 metri, primo italiano oltre la barriera da minorenne! Vince gliallievi Francescosi è messo al collo il bronzo nel salto triplo (7.58), mentre Sofia ...

Pubblicità

Ilsolito_In : RT @zazoomblog: Atletica Mattia Furlani mostruoso: 8.04 metri primo italiano oltre la barriera da minorenne! Vince gli Europei allievi - #… - zazoomblog : Atletica Mattia Furlani mostruoso: 8.04 metri primo italiano oltre la barriera da minorenne! Vince gli Europei alli… - ematr_86 : RT @atleticaitalia: ?????? SOFIA PIZZATO BRONZOOO ?? prima medaglia azzurra agli Europei U18 di Gerusalemme: bronzo per la trentina Sofia Pizz… - atleticaitalia : ?????? SOFIA PIZZATO BRONZOOO ?? prima medaglia azzurra agli Europei U18 di Gerusalemme: bronzo per la trentina Sofia… - RicciGius : RT @pelo80: #MattiaFurlani, 17 anni, ha appena saltato 8,04m ai campionati europei under 18 di atletica. Record personale, record italiano,… -