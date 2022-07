“Amore finito dopo 6 anni”. Addio alla storica coppia di UeD, l’annuncio: “Perché ci lasciamo” (Di martedì 5 luglio 2022) Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne, è Addio. La notizia è arrivata improvvisamente e ha letteralmente scioccato tutti i fan della coppia, nata grazie al programma di Maria De Filippi. La loro relazione sentimentale era in piedi da diversi anni, basti pensare che avevano preso parte al dating show nella stagione 2016-2017. Giravano brutte indiscrezioni su di loro anche in passato, visto che non si vedevano insieme da tempo sui social, ma erano state prontamente rispedite al mittente. Ma per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne è Addio ufficiale stavolta. Altro che smentite, stavolta è stata proprio la giovane con un’Instagram story a scrivere un messaggio che ha fugato ogni dubbio. I due non sono più da considerare come fidanzati e dopo sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne, è. La notizia è arrivata improvvisamente e ha letteralmente scioccato tutti i fan della, nata grazie al programma di Maria De Filippi. La loro relazione sentimentale era in piedi da diversi, basti pensare che avevano preso parte al dating show nella stagione 2016-2017. Giravano brutte indiscrezioni su di loro anche in passato, visto che non si vedevano insieme da tempo sui social, ma erano state prontamente rispedite al mittente. Ma per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne èufficiale stavolta. Altro che smentite, stavolta è stata proprio la giovane con un’Instagram story a scrivere un messaggio che ha fugato ogni dubbio. I due non sono più da considerare come fidanzati esei ...

