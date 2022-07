Amici 21, Nunzio Stancampiano e Raimondo Todaro “coppia dell’estate”: l’iconico incontro (Di martedì 5 luglio 2022) La straordinaria simpatia di Nunzio Stancampiano lo ha reso uno degli allievi più amati di Amici 21: non solo dal pubblico, ma anche dai compagno e dal suo professore Raimondo Todaro, col quale ha stretto un legame profondo. I due, infatti, si sono incontrati anche in vacanza al mare e hanno pubblicato su Instagram una serie di foto a torso nudo che hanno fatto andare il web in visibilio. “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?” recita l’ironica didascalia che accompagna gli scatti dei due protagonisti della scorsa edizione di Amici. Inutile dire che la risposta dei fan è stata affermativa! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, smantellato un team di professori: di chi si tratta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 luglio 2022) La straordinaria simpatia dilo ha reso uno degli allievi più amati di21: non solo dal pubblico, ma anche dai compagno e dal suo professore, col quale ha stretto un legame profondo. I due, infatti, si sono incontrati anche in vacanza al mare e hanno pubblicato su Instagram una serie di foto a torso nudo che hanno fatto andare il web in visibilio. “Siamo o non siamo la?” recita l’ironica didascalia che accompagna gli scatti dei due protagonisti della scorsa edizione di. Inutile dire che la risposta dei fan è stata affermativa! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, smantellato un team di professori: di chi si tratta ...

