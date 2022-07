Alpini | procura Rimini chiede archiviazione per molestie

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un’intera associazione che ha dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali bisognerebbe essere più cauti. Invece, purtroppo, si sparano sentenze senza avere alcuna prova e poi non si ha neanche il coraggio dire scusa”. Lo dice all’Adnkronos Sebastiano Favero, commentando “amareggiato” la decisione delladidire l’per le presuntesessuali denunciate in seguito all’Adunata nazionale deglidiavvenuta dal 5 all’8 maggio. “Trepidanti abbiamo atteso in moltissimi, insieme ai nostri, che fosse fatta giustizia. Il senso del dovere ed il rispetto delle regole da sempre ...