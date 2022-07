Alpini crocifissi senza prove Le molestie? Chiesta l’archiviazione

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 luglio 2022) Ed eccoci qui, alla fine siamo al punto in cui immaginavamo che saremmo arrivati. Perché una cosa è la foga giustizialista dei giornali, altra il codice penale. Dunque la notizia è che la procura di Rimini ha chiestoper l’unica, sottolineiamo unica, denuncia di molestia sessuale ai danni degli. Ora occorre attendere la decisione del Gip, che potrebbe comunque chiedere un processo. Ma certo il punto appare chiaro: quello che per giorni su tutti i media divenne il Raduno dei porcelloni con la piuma, non merita una ridi rinvio a giudizio da parte del pm. Ricorderete forse i fatti. Sono i primi giorni di maggio quando, come tutti gli anni,e simpatizzanti si riuniscono nella cittadina romagnola per il classico raduno. Atmosfera gioviale, forse pure non educatissima. Fatto sta che sui ...