Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 933 contagi | bollettino 4 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono 933 ida coronavirus in, 42022, secondo numeri e dati deldella regione. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.079 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( -1). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (+8). Sono 29.456 sono i casi di isolamento domiciliare (+140). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - 2h_a0 : @AlfredoPedulla Amica mia Pedullà, che mi dici delle ultime notizie di Skerniar e Dybala? - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria: buone notizie per Vanheusden dell'Inter - Samp News 24 - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #RadunoMilan #LIVE: la prima giornata della stagione 2022-2023 | #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… -

Il Sole 24 ORE

Terremoto , una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi in Emilia Romagna. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 12.50 è Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Minima la profondità ...Incendio a Roma: nube di fumo visibile anche in Centro, da Palazzo Chigi a piazza di Spagna. Secondo le prime informazioni il rogo, ancora in corso, avrebbe luogo in zona Balduina/Pinetta Sacchetti. Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» "Riconosce le sue reponsabilità nell'omicidio di Antonio Fara". "No, assolutamente, Antonio era un mio amico". Claudio Dettori, il 25enne accusato dell'omicidio di Antonio Fara, il barista trovato mo ...Nelle ultime ore, ad esempio, ‘The Guardian’ ha parlato di un possibile inserimento per Nigel de Jong. Per superare il Manchester United, oltre al fascino della Champions League, i londinesi ...