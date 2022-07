The Cleaning Lady: su Italia 1 una dottoressa clandestina finisce in un giro pericoloso per salvare suo figlio (Di lunedì 4 luglio 2022) The Cleaning Lady Per salvare la vita del figlio sarà disposta a tutto, persino ad arrivare negli Stati Uniti da clandestina e a collaborare con un’organizzazione criminale. E’ questa la storia di Thony De La Rosa (Élodie Yung), la protagonista di The Cleaning Lady, la nuova serie tv in onda da stasera, lunedì 4 luglio 2022, in seconda serata su Italia1. La prima stagione, trasmessa in America da Fox, è composta da 10 episodi, ma la produzione è già stata rinnovata per una seconda stagione. The Cleaning Lady: trama e anticipazioni Adattamento de La Chica que Limpia, serie argentina, la narrazione avrà al centro della scena Thony, una dottoressa cambogiano-filippina di grande successo a Manila ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022) ThePerla vita delsarà disposta a tutto, persino ad arrivare negli Stati Uniti dae a collaborare con un’organizzazione criminale. E’ questa la storia di Thony De La Rosa (Élodie Yung), la protagonista di The, la nuova serie tv in onda da stasera, lunedì 4 luglio 2022, in seconda serata su1. La prima stagione, trasmessa in America da Fox, è composta da 10 episodi, ma la produzione è già stata rinnovata per una seconda stagione. The: trama e anticipazioni Adattamento de La Chica que Limpia, serie argentina, la narrazione avrà al centro della scena Thony, unacambogiano-filippina di grande successo a Manila ...

Pubblicità

nellomiele : The cleaning lady. Effettivamente dovrei togliere le ragnatele. - Teleblogmag : Posted @withregram • @ascoltitv_radiostonata The cleaning lady…nuova serie in chiaro! #ascoltitv #italiauno… - SerieTvserie : The Cleaning Lady le immagini della serie tv di Italia 1 - SerieTvserie : The Cleaning Lady su Italia 1 e Mediaset Infinity, trama e cast della nuova serie tv - tvblogit : The Cleaning Lady le immagini della serie tv di Italia 1 -