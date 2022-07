Terrorizzata Eva Henger | dramma infinito | dopo l' incidente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Quel terribileha cambiato la sua vita. Un giorno che non dimenticherà più: in Ungheria, Eva- alcuni mesi fa - è stata vittima di unstradale con suo marito Massimiliano Caroletti. Sono morte due persone. Un lungo ricovero e poi il trasferimento in una clinica romana. Oggi torna a parlare. E dice a Nuovo Tv: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”. Lanon è indagata. La polizia, però, sta cercando di ricostruire la dinamica dello scontro nel quale hanno perso la vita due persone. Adesso deve combattere contro gli attacchi di panico. “Mi avevano prescritto delle medicine, mi ...

"Ero terrorizzata": Eva Henger racconta la sua dolorosa risalita, fan commossi

