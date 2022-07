Terra Amara anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz scappano in treno verso una nuova vita (Di lunedì 4 luglio 2022) Abbiamo imparato a conoscere la nuova coppia che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Parliamo di Zuleyha e Yilmaz i due protagonisti di Terra Amara, o almeno, inizieremo a conoscerli in questa settimana con le prime puntate della soap turca in onda alle 14,45 su Canale 5. Un’ora per le prime puntate della soap che ci aspettano appunto dopo Un altro domani e che raccontano la storia di questa coppia che era a un passo dalle nozze ma tutto è cambiato quando la famiglia di Zuleyha ha deciso di vendere la ragazza a causa di un debito di gioco. Zuleyha e Yilmaz però hanno messo davanti a tutto il loro amore e il giovane, pur di proteggere la sua fidanzata, si è macchiato le mani di sangue. Questo ha cambiato inevitabilmente il loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Abbiamo imparato a conoscere lacoppia che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Parliamo dii due protagonisti di, o almeno, inizieremo a conoscerli in questa settimana con le prime puntate della soap turca in onda alle 14,45 su Canale 5. Un’ora per le prime puntate della soap che ci aspettano appunto dopo Un altro domani e che raccontano la storia di questa coppia che era a un passo dalle nozze ma tutto è cambiato quando la famiglia diha deciso di vendere la ragazza a causa di un debito di gioco.però hanno messo davanti a tutto il loro amore e il giovane, pur di proteggere la sua fidanzata, si è macchiato le mani di sangue. Questo ha cambiato inebilmente il loro ...

