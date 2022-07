TechShare | formazione per Pmi innovative | Graded tra le 15 italiane al Summer Campus

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Quali sono le sfide tecnologiche chiave per le aziende che intendono quotarsi in Borsa? Come innovare il modello di business in un mondo sempre più dinamico? Come gestire e ottimizzare i rapporti con il mercato e la comunità finanziaria? Di questi e altri temi si è discusso a Lisbona, nel corso della 7a edizione del “”, prevista dal programma dipre-IPO di Euronext per le società tecnologiche che puntano alla quotazione entro i prossimi 3 anni. L’azienda napoletana, una delle 16 societàselezionate per partecipare al programma, ha partecipato alla due giorni (23 e 24 giugno) con Gennaro Ardolino, Responsabile Digital Innovation & IT. Ad ospitare l’evento è stata la Nova School of Business & Economics (Nova SBE), premiata come ...