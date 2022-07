Roby Facchinetti, il triste addio del celebre cantante dei Pooh: “Riposa in pace” (Di lunedì 4 luglio 2022) Roby Facchinetti ha dato il suo ultimo saluto nei confronti di una persona venuta a mancare di recente. Ecco il messaggio straziante Il cantautore bergamasco ha legato buona parte della sua carriera al famoso gruppo italiano dei “Pooh”. Insieme agli altri membri della band ha contribuito a realizzare alcuni capolavori che hanno lasciato un solco indelebile nella storia della musica del nostro Paese. Nel 1990 Roby ed i suoi compagni hanno vinto la quarantunesima edizione del Festival di Sanremo con lo storico brano “Uomini soli”. Roby Facchinetti (Websource)L’ultimo album in studio da lui pubblicato risale invece al 2021, dal titolo “Symphony”. Nello stesso anno sono usciti anche due singoli, intitolati rispettivamente “Cosa lascio di me” e “L’ultima parola”, ovvero ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 4 luglio 2022)ha dato il suo ultimo saluto nei confronti di una persona venuta a mancare di recente. Ecco il messaggio straziante Il cantautore bergamasco ha legato buona parte della sua carriera al famoso gruppo italiano dei “”. Insieme agli altri membri della band ha contribuito a realizzare alcuni capolavori che hanno lasciato un solco indelebile nella storia della musica del nostro Paese. Nel 1990ed i suoi compagni hanno vinto la quarantunesima edizione del Festival di Sanremo con lo storico brano “Uomini soli”.(Websource)L’ultimo album in studio da lui pubblicato risale invece al 2021, dal titolo “Symphony”. Nello stesso anno sono usciti anche due singoli, intitolati rispettivamente “Cosa lascio di me” e “L’ultima parola”, ovvero ...

Pubblicità

GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Arianna - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti - Fammi volare - Enrico_Kine : RT @cussiddu: Le dichiarazioni di Roby Facchinetti sul #corsivoe: 'NON SI PUAAAAAAAAÀ' - in_appennino : RT fsnews_it 'Torna ai microfoni ?? di FSNews ?? Radio @RobyFacchinetti per presentare l'ultimo #singolo 'La #Musica… - fsnews_it : Torna ai microfoni ?? di FSNews ?? Radio @RobyFacchinetti per presentare l'ultimo #singolo 'La #Musica ?? è Vita', te… -

Irene Fargo, oggi l'ultimo saluto alla cantante: Roby Facchinetti commosso Infatti molti siti, tra cui PrimaBrescia ,hanno riportato come tra le prime file della Chiesa ci fosse anche Roby Facchinetti che non è riuscito a trattenere l'emozione e la commozione ma non solo ... A Chiari l'ultimo saluto a Irene Fargo Con la madre Francesca, il fratello Flavio e le figlie Eleonora ed Isabella c'era anche il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi, e il celebre cantante dei Pooh, Roby Facchinetti , che al termine del ... FS News Irene Fargo, oggi l’ultimo saluto alla cantante: Roby Facchinetti commosso Irene Fargo, oggi si sono svolti i funerali: l'addio commosso di Roby Facchinetti e di altri colleghi Si sono svolti oggi, lunedì 4 luglio, i funerali ... A Chiari l'ultimo saluto a Irene Fargo Duomo gremito per l'ultimo saluto alla cantante scomparsa sabato a 59 anni. In chiesa coi famigliare anche il cantante dei Pooh Roby Facchinetti ... Infatti molti siti, tra cui PrimaBrescia ,hanno riportato come tra le prime file della Chiesa ci fosse ancheche non è riuscito a trattenere l'emozione e la commozione ma non solo ...Con la madre Francesca, il fratello Flavio e le figlie Eleonora ed Isabella c'era anche il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi, e il celebre cantante dei Pooh,, che al termine del ... Roby Facchinetti La Musica è Vita Irene Fargo, oggi si sono svolti i funerali: l'addio commosso di Roby Facchinetti e di altri colleghi Si sono svolti oggi, lunedì 4 luglio, i funerali ...Duomo gremito per l'ultimo saluto alla cantante scomparsa sabato a 59 anni. In chiesa coi famigliare anche il cantante dei Pooh Roby Facchinetti ...