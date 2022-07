Repubblica – Svincolati di lusso | la rivincita dei presidenti | “Mertes e Dybala che tristezza”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dries Mertens e Paulosono ancora senza contratto, due giocatori top che non hanno rinnovato con Napoli e Juventus. I due stanno trovando grandi difficoltà anche a trovare un altro club, questo perché le richieste economiche sono troppo elevate. In questo calcio sempre più povero, dove bisogna stare attenti al Fair Play Finanziario, ogni società deve vagliare al meglio ogni decisione economica. Antonio Corbo sufa un’analisi deglidicomee Mertens e scrive: “Ora che il mercato davvero comincia, finiscono sogni, voli di fantasia, bluff. Conta la realtà. Basta leggere la cronaca per capire. Chi rifiuta il rinnovo alle condizioni della società, rimane fuori. È un disoccupato che deve bussare ad altre porte.è dal primo luglio un illustre ...

