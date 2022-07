Rai 1 ribaltone totale | “Il pubblico ne ha bisogno” | la fiction si farà

(Di lunedì 4 luglio 2022) Rai 1 ha preso una decisione definitiva riguardo unamolto famosa in procinto di chiudere. Vediamo qual épazzesco. Rai 1 (logo rete)Rai 1 ha presentato i suoi palinsesti pronti per il post estate e c’è in vista un. Vediamo insieme di cosa si tratta. Sono pronti e ufficiali i palinsesti delle reti Rai e sulla prima rete nazionale c’è nell’aria unpazzesco. Le conferme dei programmi di punta di Rai 1 ci sono tutte e la notizia più ghiotta riguarda sicuramente Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci alzerà il suo sipario sabato 8 ottobre alle 21.30 e c’è una grande novità che bolle in pentola. Lo show con la giuria più feroce d’Italia dovrebbe prolungarsi fino a Natale per la gioia dei suoi fan. Questo potrebbe significare però anche un cast più ...

Pubblicità

Inews24

...Giorgia Meloni che in quel momento era in lotta per ottenere un consigliere di amministrazione. ... Ma ilpromesso da Fini viene mancato, Berlusconi resiste a palazzo Chigi, la nuova destra ...17,55 - Che. A scrutinio ultimato, Giacomo Anastasi ha quattrovoti di vantaggio su ... Per le proiezioni, Lagalla vincerebbe al primo turno con il 43 - 47%, Franco Miceli, candidato del ... Ultima ora: ribaltone in Rai! Federica Sciarelli al vertice Crolla l'affluenza: al voto il 38,7% degli elettori, percentuale al di sotto della media nazionale e in calo di dieci punti rispetto al primo turno ...La nostra intervista al candidato del centrosinistra che strappa la poltrona allo sfidante Allevi: ''È la vittoria di una squadra''. E sulla bassa affluenza: ''Un dato preoccupante'' ...